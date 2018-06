Berlin (AFP) Die Linksfraktion will sich Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss zum Pannengewehr G36 vorerst nicht anschließen. "Wir wollen Aufklärung, keine Schauprozesse", erklärte der Linken-Außenexperte Jan van Aken am Dienstag in Berlin. Die Fraktion habe sich auf ihrer Sitzung dagegen ausgesprochen, den Verteidigungsausschuss in einen Untersuchungsausschuss umzuwandeln.

