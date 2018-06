Straßburg (AFP) AfD-Chef Bernd Lucke hat Pläne zur Spaltung seiner Partei bestritten. Er plane weder die Gründung einer neuen Partei, noch betreibe er eine Initiative zum Massenaustritt aus der AfD, sagte Lucke am Dienstag in Straßburg. Dass er seine Anhänger in einem neu gegründeten Verein sammeln will, sei lediglich "der Versuch, die AfD zu retten". Die Partei sei "gefährdet durch Ausfransung an den Rändern", sie dürfe nicht weiter nach rechts abdriften.

