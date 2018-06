Berlin (AFP) Vertreter aus rund 35 Staaten haben am Dienstag in Berlin den Petersberger Klimadialog fortgesetzt. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) warb am Rande der Beratungen erneut für mehr Engagement beim Klimaschutz. Am späten Vormittag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande zu den Konferenzteilnehmern sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.