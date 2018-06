Köln (AFP) Ein Jahr nach der Kommunalwahl in Köln haben SPD und Grüne ihre Einstimmen-Mehrheit in Deutschlands viertgrößter Stadt verloren. Nach der Neuauszählung eines Briefwahl-Stimmbezirks am Dienstag gewann die CDU ein Ratsmandat zulasten der SPD hinzu, wie aus dem am Nachmittag von der Stadt veröffentlichten neuen Gesamtergebnis der Ratswahl vom Mai 2014 hervorgeht. Bislang hatten SPD und Grüne mit dem Sitz von SPD-Oberbürgermeister Jürgen Roters zusammen 46 der 91 Ratssitze inne - nun sind es noch 45, einer weniger als die Mehrheit.

