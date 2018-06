Berlin (AFP) Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi eine einstweilige Verfügung gegen einen Einsatz von Beamten als Streikbrecher eingereicht. Den Antrag auf Unterlassung stellte Verdi am Dienstag beim Arbeitsgericht Bonn, dem Sitz der Deutschen Post, wie die Gewerkschaft mitteilte. Nach ihrer Kenntnis habe die Post seit Beginn des Arbeitskampfes Anfang April in zahlreichen Betriebsstätten Beamte auf bestreikten Arbeitsplätzen eingesetzt. Der Konzern wies diesen Vorwurf als "völligen Unsinn" zurück. Die Post halte alle rechtlichen Regelungen ein, betonte ein Sprecher. Brief- und Paketzusteller setzten den Streik am Dienstag fort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.