Berlin (AFP) Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine umfassende Aufklärung der Foltervorwürfe gegen einen Beamten der Bundespolizei in Hannover gefordert. Weil sagte der Zeitung "Die Welt" (Mittwochsausgabe), die Vorwürfe seien "ungeheuerlich". Er erwarte eine "rückhaltlose" Aufklärung und eine "harte" Reaktion, sollten sie sich bewahrheiten. "Bei derartigen Sachverhalten sollte man von Beginn an klare Kante zeigen", sagte Weil. Zudem gelte es herauszufinden, "was solche Übergriffe möglicherweise ermöglicht oder sogar begünstigt haben könnte".

