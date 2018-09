Edmonton (SID) - Die Edmonton Oilers aus der Eishockey-Profiliga NHL, Team des deutschen Nationalspielers Leon Draisaitl, setzen auf Kanadas Weltmeistertrainer Todd McLellan. Der 46-Jährige soll noch in dieser Woche beim fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger als neuer Headcoach vorgestellt werden. Dies berichten die Edmonton Sun, Sportsnet und TSN übereinstimmend.

Unter McLellan hatten die im Turnier ungeschlagenen Kanadier am Sonntag in Prag durch einen beeindruckenden 6:1-Sieg im Finale gegen Russland zum 25. Mal WM-Gold geholt. Der ehemalige Profi McLellan war in der NHL seit 2008 Trainer der San Jose Sharks, einigte sich im Frühjahr nach dem Verpassen der Play-offs mit dem Klub aber auf eine Trennung.

Die Oilers hatten im Dezember Cheftrainer Dallas Eakins gefeuert, durch Todd Nelson ersetzt und die Saison auf dem drittletzten Platz beendet. Nun sieht alles danach aus, dass sich Draisaitl (19) bei McLellan empfehlen muss, um in den NHL-Kader zurückzukehren. Der gebürtige Kölner war Anfang des Jahres nach 37 Einsätzen für Edmonton an die Kelowna Rockets abgegeben worden und hatte mit dem Juniorenteam den WHL-Titel geholt.