New York (SID) - Ex-Meister Tampa Bay Lightning hat sich im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Team aus Florida setzte sich im zweiten Spiel der best-of-seven-Serie bei den New York Rangers mit 6:2 durch und glich damit zum 1:1 aus. Überragender Mann auf dem Eis im Madison Square Garden war Tampas Tyler Johnson, der drei Tore erzielte. Goalie Ben Bishop wehrte 35 der 37 Rangers-Schüsse auf sein Tor ab.

Die dritte Begegnung des Finals der Eastern Conference findet am Donnerstag in Tampa statt, der Stanley-Cup-Sieger von 2004 hat auch im vierten Spiel Heimrecht. Im Finale der Western Conference stehen sich die Chicago Blackhawks und die Anaheim Ducks gegenüber. Die Ducks um den deutschen Nationalspieler Korbinian Holzer führen in der Serie mit 1:0.

Die Los Angeles Kings, im Vorjahr Sieger über die Rangers im Stanley-Cup-Finale, hatten die Play-offs verpasst.