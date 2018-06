Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel wollen nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" heute über das weitere Vorgehen in der NSA/BND-Affäre beraten. In dem vertraulichen Gespräch soll es um den Umgang mit der umstrittenen US-Selektorenliste gehen. Es gibt den konkreten Vorschlag, einem Ermittlungsbeauftragten des Bundestages im Kanzleramt Einblick in die einschlägigen Unterlagen zu gewähren. Eine offizielle Bestätigung für das Treffen gibt es bislang nicht.

