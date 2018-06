Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Mai 2015:

21. Kalenderwoche

140. Tag des Jahres

Noch 225 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Bartholomäus, Bernhardin, Elfriede, Josefa, Valeria

HISTORISCHE DATEN

2014 - In Thailand verhängt die Armee das Kriegsrecht. Hintergrund ist der anhaltende Machtkampf zwischen dem Regierungslager und seinen Gegnern.

2013 - Ein Tornado reißt im US-Bundesstaat Oklahoma mindestens 24 Menschen in den Tod und hinterlässt eine Schneise der Zerstörung.

2010 - Ein Unbekannter entwendet bei einem Einbruch in das Pariser Museum für moderne Kunst fünf Meisterwerke von Malern wie Picasso, Matisse und Modigliani.

1995 - Die Schriftstellerin Ingrid Bacher wird auf der Jahrestagung des westdeutschen PEN-Clubs zur neuen Präsidentin gewählt.

1960 - Der Film "Das süße Leben" des italienischen Regisseurs Federico Fellini bekommt die Goldene Palme von Cannes.

1949 - Der bayerische Landtag lehnt das Grundgesetz für die Bundesrepublik ab, erkennt jedoch dessen Rechtsverbindlichkeit für Bayern an.

1921 - Das Deutsche Reich und China schließen einen Friedensvertrag und nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf.

1900 - Die zweiten Olympischen Spiele der Neuzeit werden in Paris eröffnet.

1875 - In Paris beschließen 17 Staaten, zukünftig den Meter als gemeinsames Längenmaß zu verwenden.

AUCH DAS NOCH

2006 - dpa meldet: Nach jahrelanger Krankheit mit unerklärlich starkem Gewichtsverlust haben Ärzte bei einem englischen Pfarrer aus Leeds eine Allergie gegen Kommunionshostien festgestellt. Er leidet an einer Unverträglichkeit von Gluten, einem Hauptbestandteil der Hostien.

GEBURTSTAGE

1973 - Kaya Yanar (42), deutscher Komiker("Was guckst du?!")

1944 - Joe Cocker, britischer Rocksänger ("Unchain My Heart"), gest. 2014

1921 - Wolfgang Borchert, deutscher Schriftsteller und Dramatiker ("Draußen vor der Tür"), gest. 1947

1915 - Mosche Dajan, israelischer Politiker und General, gest. 1981

1799 - Honoré de Balzac, französischer Schriftsteller (" Die menschliche Komödie"), gest. 1850

TODESTAGE

2012 - Robin Gibb, britisch-australischer Musiker, Sänger der Bee Gees ("How Deep Is Your Love"), geb. 1949

1506 - Christoph Kolumbus, italienischer Seefahrer in spanischen Diensten, gilt als Entdecker Amerikas, geb. 1451