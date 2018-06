Ludwigshafen (dpa) - Der wohl älteste Mensch in Deutschland ist im Alter von 111 Jahren gestorben. Charlotte Klamroth verstarb am vergangenen Samstag in ihrem Wohnort Ludwigshafen, wie ihr Sohn der dpa mitteilte. Auf einer Liste der US-Forschungsgruppe Gerontology Research Group stand sie zuletzt ganz vorne, nachdem die 112-jährige Johanna Klink aus Oschatz in Sachsen im Februar gestorben war. Klamroth kam 1903 in Krottorf in Sachsen-Anhalt zur Welt und lebte seit 1955 in Ludwigshafen.

