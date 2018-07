London (AFP) Ein Gericht im englischen Manchester hat einen Krankenhaus-Pfleger zu lebenslänglicher Haft verurteilt, der seine Patienten mit Insulin vergiftet hatte. Die Taten von Victorino Chua seien völlig "unerklärlich und absurd", sagte Richter Peter Openshaw am Dienstag in seiner Urteilsbegründung. Als ganz besonders "niederträchtig" bezeichnete Openshaw die Strategie des Pflegers, die mit Insulin versetzten Produkte in der Regel nicht selbst zu verabreichen. "Es ist, als wollte er das Schicksal entscheiden lassen, wer sein Opfer würde".

