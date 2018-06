Los Angeles (dpa) - Aller guten Dinge sind drei: Schauspieler Josh Brolin (47) und seine Freundin Kathryn Boyd haben sich verlobt. Das bestätigte sein Sprecher mehreren US-Medien.

Brolin ("American Gangster", "No Country For Old Men") hatte sich 2013 nach neun Ehejahren von Kollegin Diane Lane (50) scheiden lassen. Mit seiner ersten Ehefrau Alice Adair hat der Schauspieler zwei mittlerweile erwachsene Kinder.

Der US-Amerikaner ist der Sohn von Schauspieler James Brolin, der seit 1998 mit Barbra Streisand verheiratet ist.