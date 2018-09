Skopje (AFP) Die Opposition im Balkanstaat Mazedonien hat ihre Proteste vor dem Amtssitz von Ministerpräsident Nikola Gruevski am Dienstag fortgesetzt. Am dritten Tag der Demonstrationen versammelten sich am Morgen zunächst etwa 150 Menschen vor dem Gebäude im Zentrum der Hauptstadt Skopje, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sie folgten damit einem Aufruf von Oppositionschef Zoran Zaev. Vor dem rund zwei Kilometer entfernten Parlament harrten indes etwa 50 Anhänger Gruevskis in einem Zeltlager aus.

