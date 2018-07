Nach Allofs-Vertragsverlängerung soll Hecking folgen

Wolfsburg (dpa) - Klaus Allofs und Dieter Hecking sollen langfristig für einen weiteren Höhenflug des VfL Wolfsburg sorgen. Nachdem Sport-Geschäftsführer Allofs am Dienstag seinen Vertrag beim niedersächsischen Fußball-Bundesligisten um drei weitere Jahre verlängert hat, soll nun auch der Trainer einen neuen Kontrakt erhalten. "Wir sind mit der Arbeit von Dieter Hecking sehr zufrieden", sagte VfL-Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz über den Coach: "Er hat die Erwartungen übererfüllt." Allofs werde die Vertragsverlängerung abwickeln.

Turnierfavoritin Kerber steht in Nürnberg im Tennis-Viertelfinale

Nürnberg (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Nürnberg als erste deutsche Spielerin das Viertelfinale erreicht. Die 27-Jährige aus Kiel besiegte am Dienstag im Achtelfinale des mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Events die Tschechin Klara Koukalova mit 6:1, 7:6 (7:2). Im zweiten Satz holte Kerber einen 1:5-Rückstand auf. Im Viertelfinale trifft sie auf die japanische Qualifikantin Misaki Doi. Ausgeschieden ist dagegen Anna-Lena Friedsam, die Vorjahres-Halbfinalistin Karin Knapp aus Italien mit 1:6, 3:6 unterlag. Am Mittwoch können noch die Berlinerin Sabine Lisicki und Carina Witthöft aus Hamburg Kerber ins Viertelfinale folgen.

Italiener Boem gewinnt 10. Giro-Etappe - Greipel im Hauptfeld

Forli (dpa) - Nicola Boem hat die 10. Etappe des 98. Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener war am Dienstag nach 200 Kilometern in Forli der Schnellste einer vierköpfigen Spitzengruppe. Der Spanier Alberto Contador verteidigte sein Rosa Trikot als Spitzenreiter. Der deutsche Meister André Greipel verpasste seinen erhoffen zweiten Etappensieg deutlich und kam im Hauptfeld an.

Deutsche U17-Fußballer im EM-Finale gegen Frankreich

Stara Zagora (dpa) - Die deutschen U17-Fußballer stehen bei der Europameisterschaft in Bulgarien im Finale. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück bezwang Russland am Dienstag in Stara Zagora mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte der Dortmunder Janni Serra in der 68. Minute per Kopf. Endspielgegner am Freitag (19.00 Uhr/Eurosport) in Burgas ist Frankreich. Die Franzosen setzten sich gegen den deutschen Vorrundenkonkurrenten Belgien mit 2:1 (1:1, 1:0) im Elfmeterschießen durch. Dabei wehrte Torhüter Luca Zidane, der Sohn des ehemaligen Weltfußballers Zinedine Zidane, drei Elfmeter der Belgier ab.