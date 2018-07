Köln (SID) - Die deutschen U17-Junioren wollen bei der EM in Bulgarien ins Endspiel einziehen. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück trifft um 18.00 Uhr im Halbfinale in Stara Sagora auf Russland. Mit dem Einzug in die Runde der letzten vier hatte sich der deutsche Nachwuchs bereits für die WM im Oktober und November in Chile qualifiziert. Im zweiten EM-Halbfinale stehen sich ab 15.00 Uhr Belgien und Frankreich gegenüber.

Die deutschen Tennis-Damen wollen eine gelungene Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open. In Nürnberg standen insgesamt acht Spielerinnen im Hauptfeld. Als erste zog die an Nummer zwei gesetzte Kielerin Angelique Kerber ins Achtelfinale ein.