Osnabrück (AFP) Nach der mutmaßlichen Misshandlung von Flüchtlingen in einer Bundespolizei-Wache in Hannover hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) Konsequenzen gefordert. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe) rief der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek den Bundespolizeipräsidenten Dieter Romann zum harten Durchgreifen auf. Er müsse sich bei den Opfern entschuldigen und sie entschädigen. "Ich bin sicher, die Mehrheit der Polizeibeamten zeigt sich solidarisch mit den Flüchtlingen in Deutschland und ist gegen eine Kultur des Schweigens", fügte Mazyek hinzu.

