Kiew (AFP) Die ukrainischen Behörden haben Medienvertretern am Dienstag zwei mutmaßliche gefangene russische Soldaten vorgeführt. Die beiden Männer befanden sich in zwei getrennten Zimmern in einem Militärkrankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Medienvertreter wurden in Gruppen und begleitet von ukrainischen Sicherheitskräften zu den Gefangenen geführt. Vor ihnen waren sieben Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der EU zu den Männern gelassen worden.

