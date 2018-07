Philadelphia (dpa) - Das Bahnunglück in der US-Stadt Philadelphia ist nach ersten Ermittlungen nicht durch Schüsse auf den Zug ausgelöst worden. Es gebe keine Beweise dafür, dass die Windschutzscheibe des am vergangenen Dienstag entgleisten Amtrak-Zuges von einer Kugel getroffen worden sei, teilte die Transportsicherheitsbehörde NTSB mit. Es sei aber möglich, dass ein anderes Objekt die etwa faustgroße Bruchstelle in der Scheibe verursacht habe. Unklar sei auch noch, ob der mögliche Einschlag zu dem Unglück beigetragen habe. Bei dem Unglück wurden acht Menschen getötet und mehr als 200 verletzt.

