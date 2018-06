Straßburg (AFP) Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat seine Kritik an dem von der EU-Kommission geforderten Quotensystem für die Verteilung von Flüchtlingen bekräftigt. "Was die Kommission vorschlägt, grenzt an Wahnsinn", sagte der rechtskonservative Politiker am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Solche Quoten würden nur neue Anreize für Schleuser schaffen, betonte Orban. Die meisten Migranten seien Wirtschaftsflüchtlinge, die bessere Lebensbedingungen suchten. "Wir können aber nicht allen Arbeit bieten". Es sei "irrsinnig" vorzuschlagen, alle Zuwanderer in der EU aufzunehmen.

