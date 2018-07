Genf (AFP) Alarmiert durch die Flüchtlingstragödien im Golf von Bengalen haben UN-Spitzenvertreter die Länder der Region am Dienstag zu einer politischen Kehrtwende aufgerufen. Statt die Schiffbrüchigen zurück aufs Meer zu schicken, müssten Indonesien, Malaysia und Thailand die Flüchtlinge sicher an Land holen und versorgen, heißt es in einem in Genf veröffentlichten Appell. "Die Rettung von Menschenleben muss zur Priorität gemacht werden."

