New York (AFP) Wegen großangelegten Kokainschmuggels ermitteln US-Behörden laut einem Pressebericht gegen Venezuelas zweitmächtigsten Mann Diosdado Cabello und andere hochrangige Vertreter von Regierung und Armee des südamerikanischen Landes. Ermittler der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA und Staatsanwälte der Bundesbehörden in New York und Miami ermittelten gegen den venezolanischen Parlamentspräsidenten Cabello und andere auf der Grundlage von Aussagen früherer Drogenhändler, berichtete die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Montag. Auch Informanten mit engen Verbindungen zu Regierungsvertretern in Caracas und Deserteure der venezolanischen Armee stützten den Verdacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.