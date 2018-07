Washington (AFP) Die politische Krise in Mazedonien bereitet auch der US-Regierung Sorgen. Die Regierung und die politischen Führer in Skopje seien über Washingtons "Sorgen über die derzeitige politische Krise" informiert worden, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Jeff Rathke, am Montag vor Journalisten in Washington. Die US-Regierung verfolge das Geschehen in Mazedonien genau.

