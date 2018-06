Bonn (SID) - Außenseiter ratiopharm Ulm hat nach einem Basketball-Krimi das Play-off-Halbfinale der Bundesliga erreicht. Das Team von Trainer Thorsten Leibenath gewann das fünfte und entscheidende Spiel bei den Telekom Baskets Bonn 86:79 (40:38) und entschied die umkämpfte Serie durch den zweiten Sieg mit 3:2 für sich.

In der Vorschlussrunde trifft Ulm ab Samstag auf den Hauptrunden-Primus Brose Baskets aus Bamberg. Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Bayern München und Alba Berlin.

Vor 6000 Zuschauern in Bonn schenkten sich beide Teams lange Zeit nichts, ehe Ulm im letzten Viertel aus einem 59:60 ein 67:60 machte. In einer hektischen Schlussphase behielten die Gäste kühlen Kopf, hielten Bonn auf Distanz und zogen verdient in die Runde der letzten Vier ein.

Bei Ulm stach einmal mehr der Grieche Ian Vougioukas mit 18 Punkten heraus. Bester Bonner Werfer war der Litauer Tadas Klimavicius mit ebenfalls 18 Zählern, insgesamt trafen auf beiden Seiten je vier Spieler zweistellig.