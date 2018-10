New York (SID) - Die Minnesota Timberwolves haben die Draft-Lotterie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen und dürfen bei der Talenteverteilung am 25. Juni in New York zuerst zugreifen. Danach sind die Los Angeles Lakers und die Philadelphia 76ers dran.

Bei der alljährlichen Lotterie wird ausgelost, in welcher Reihenfolge die Klubs mit der schlechtesten Saisonbilanz die besten Nachwuchsspieler auswählen dürfen. Das System steht stark in der Kritik, da Teams ohne Aussichten auf ein Play-off-Ticket immer wieder absichtlich verlieren ("Tanking"), um ihre Chancen zu vergrößern.

"Wir haben uns in dieser Saison einen ganz schönen Mist zusammengespielt, da ist es richtig, dass wir den zweiten Pick bekommen", schrieb Lakers-Superstar Kobe Bryant bei Twitter. Als interessanteste Spieler für den Draft werden die College-Talente Karl-Anthony Towns und Jahlil Okafor gehandelt.

Für den Draft hat sich unter anderem auch Paul Zipser vom deutschen Meister Bayern München angemeldet.