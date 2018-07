Bujumbura (AFP) Im ostafrikanischen Krisenstaat Burundi sind die Proteste gegen Staatschef Pierre Nkurunziza am Mittwoch trotz Verschiebung der Parlaments- und Kommunalwahlen eskaliert. In der Hauptstadt Bujumbura gingen Sicherheitskräfte mit Schüssen und Tränengas gegen Gegner des Präsidenten vor. Augenzeugen zufolge traf eine Polizeikugel einen demonstrierenden Soldaten tödlich. Der Präsident versicherte am Abend in einer Rede, in Burundi herrschten "Frieden und Sicherheit".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.