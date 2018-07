Shanghai (AFP) Mickey Mouse erobert China: Der Disney-Konzern hat am Mittwoch sein erstes Geschäft auf dem chinesischen Festland eröffnet. Einige Kunden standen mehrere Stunden Schlange, bevor der 860 Quadratmeter große Disney-Store in Shanghai seine Tore öffnete. Auf diesen Tag mussten sie viele Jahre warten: Erste Pläne gab es schon in den 90er Jahren, doch die Regierung gab erst 2009 grünes Licht, weil sie lange Zeit vor dem Einzug der US-Kultur zurückschreckte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.