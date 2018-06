Berlin (AFP) Die Bundesregierung setzt trotz des Widerstandes vieler EU-Mitgliedstaaten auf die Einführung einer Quote zur Verteilung der Flüchtlinge. "Jedes Land in Europa muss sich an diesem Elend beteiligen und seinen Beitrag bringen", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Solidarität heißt Umsetzung einer Quotenlösung." An dieser Frage entscheide sich, "ob wir handlungsfähig sind".

