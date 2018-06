Hannover (AFP) Rund drei Monate nach der Absage des Karnevalsumzugs in Braunschweig wegen Hinweisen auf einen möglicherweise geplanten Terroranschlag hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ohne konkrete Ergebnisse eingestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft sowie die beteiligten Polizeibehörden am Mittwoch in Hannover und Braunschweig mit. Der Verdacht ließ sich demnach trotz aufwändiger Recherchen nicht erhärten.

