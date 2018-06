Münster (AFP) Ein 19-Jähriger hat in Münster einen Taxifahrer um den Fahrpreis geprellt - und bei der Flucht sein Portemonnaie in der Droschke vergessen. Der Fahrgast war am frühen Mittwochmorgen plötzlich aus dem Wagen ausgestiegen und weggelaufen, wie die Polizei berichtete. Während der Taxifahrer die Polizei rief, entdeckte er die Geldbörse am Boden vor dem Beifahrersitz.

