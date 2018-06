Berlin (AFP) Im Streit um den Umgang mit den vertraulichen Geheimdienst-Selektoren sieht SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht die Bundesregierung am Zug. "Da muss die Regierung jetzt einen Vorschlag auf den Tisch legen", sagte Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Dann müssten die Fraktionen beraten, in wie weit dieser Vorschlag der parlamentarischen Aufklärung der Affäre um die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA dienlich sei.

