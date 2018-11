Lüneburg (AFP) Im Lüneburger Auschwitz-Prozess gegen den früheren SS-Buchhalter Oskar G. muss wegen einer Erkrankung des Angeklagten erneut ein Verhandlungstag ausfallen. Wie das Landgericht in der nordniedersächsischen Stadt am Mittwoch mitteilte, wurde der für Donnerstag vorgesehene Termin abgesagt. Derzeit sei geplant, den Prozess am nächsten Verhandlungstag in der kommenden Woche wie vorgesehen fortzusetzen.

