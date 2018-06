Paris (AFP) Der neue deutsche Chef des Musik-Streamingdienstes Deezer, Hans-Holger Albrecht, will das Unternehmen mit einer Diversifizierung des Angebots und weltweiter Präsenz zu einer festen Größe der Branche machen. "Ich denke, es wird in der Zukunft vier oder fünf große Akteure geben", sagte Albrecht in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Deezer wird einer von ihnen sein." Sicherlich werde das Streaming-Angebot, das der US-Konzern Apple plant, ein "starker Konkurrent" werden. Deezer verfolge aber eine andere Strategie, die auf globale Expansion setze.

