Paris (AFP) Die Krise in Syrien und im Irak steht im Mittelpunkt eines hochrangig besetzten internationalen Treffens am 2. Juni in Paris. Neben US-Außenminister John Kerry erwarte Frankreichs Außenminister Laurent Fabius mehr als 20 Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen, darunter auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), kündigte die französische Regierung am Mittwoch an.

