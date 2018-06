München (SID) - Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat sich wie erwartet von Bundestrainer Pat Cortina getrennt, der auslaufende Vertrag des 50-jährigen Italo-Kanadiers wird nicht verlängert. Das ist das Ergebnis eines Bilanzgesprächs zwischen Cortina und dem DEB-Präsidenten Franz Reindl am Mittwoch in Garmisch. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt, als heißester Kandidat gilt Cortinas Vor-Vorgänger Uwe Krupp (Eisbären Berlin) an der Spitze einer Teamlösung.

In Cortinas Amtszeit verpasste die Nationalmannschaft zum ersten Mal überhaupt sportlich die Olympischen Spiele, sie belegte bei der WM 2014 einen desolaten 14. Platz und fiel in der Weltrangliste auf den 13. Rang zurück. Die beiden Siege beim Deutschland-Cup (2012 und 2014) sowie Rang zehn bei der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in Tschechien polieren seine Bilanz kaum auf.