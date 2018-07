Straßburg (AFP) Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, Nils Muiznieks, hat sich besorgt über das geplante umstrittene Geheimdienstgesetz in Frankreich geäußert. Das Gesetz könne zu einer massenhaften Sammlung personenbezogener Daten führen, warnte der Lette in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an den französischen Senat, der sich bald mit dem Gesetzentwurf befassen wird. Das Anwendungsgebiet sei "extrem breit" und nicht klar eingegrenzt. Dies gehe weit über das erklärte Ziel - den Kampf gegen den Terrorismus - hinaus.

