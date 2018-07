Paris (AFP) Der französisch-israelische Telekom- und Medien-Magnat Patrick Drahi hat die Eroberung des US-Marktes ins Visier genommen: Der 51-jährige Milliardär kaufte über sein Unternehmen Altice den siebtgrößten US-Kabelanbieter Suddenlink Communications auf, wie Altice am Mittwoch in Paris mitteilte. Nach Angaben aus informierten Kreisen gehen Drahis Pläne aber noch viel weiter: Demnach interessiert er sich für den zweitgrößten US-Kabelanbieter Time Warner Cable (TWC), dessen Fusion mit der Nummer Eins am Markt, Comcast, erst kürzlich gescheitert war.

