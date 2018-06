Paris (AFP) Die französischen Erfolgsregisseure Eric Toledano und Olivier Nakache ("Ziemlich beste Freunde", "Heute bin ich Samba") engagieren sich für die Sicherheit im Straßenverkehr: Die beiden Filmemacher veröffentlichten am Mittwoch einen Kurzfilm, in dem sie vor Alkohol am Steuer warnen. Auf schockierende Unfall-Bilder verzichtet das Regisseur-Duo dabei. Gezeigt werden in dem knapp zweiminütigen Streifen vielmehr Szenen aus dem glücklichen Leben eines von Freunden umringten jungen Mannes.

