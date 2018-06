Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai 2015:

21. Kalenderwoche

141. Tag des Jahres

Noch 224 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Hermann, Konstantin, Wiltrud

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das Bundeskabinett beschließt ein neues Afrika-Konzept, dessen wichtigstes Ziel es ist, bewaffnete Konflikte künftig frühzeitig vermeiden zu helfen.

2013 - ARD und ZDF geben bekannt, künftig die Ziehung der Lotto-Zahlen nicht mehr live im Fernsehen zu übertragen. Damit geht nach fast einem halben Jahrhundert ein Stück deutscher Fernsehgeschichte zu Ende.

2005 - Mit einem Festakt wird der Neubau der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz eröffnet.

2000 - Die Goldene Palme der 53. Filmfestspiele in Cannes geht an den Film "Dancer In The Dark" des Dänen Lars von Trier.

1980 - Mit dem Film "Das Imperium schlägt zurück" kommt der zweite Teil der Star-Wars-Saga in die amerikanischen Kinos.

1975 - In Stuttgart-Stammheim beginnt der Terroristenprozess gegen führende Mitglieder der Baader-Meinhof-Bande: Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Gudrun Ensslin.

1951 - In der Bundesrepublik wird die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie eingeführt ("Montan-Mitbestimmungsgesetz").

1919 - Das amerikanische Repräsentantenhaus billigt das Stimmrecht für Frauen. Am 4. Juni wird der 19. Verfassungszusatz auch vom Senat verabschiedet.

1871 - Französische Regierungstruppen beginnen mit dem Angriff auf die Pariser Kommune und erobern nach mehrtägigem Kampf die Stadt.

AUCH DASS NOCH

2007 - dpa meldet: Ein fünfjähriger Junge ist in Stuttgart mit seinem Polizei-Bobby-Car "Streife gefahren". Die Beamten begrüßte er "kollegial freundlich". Als er auf die Jungendschutzbestimmungen hingewiesen wurde, sah er ein, "dass er nun Dienstende hat", so die Polizei.

GEBURTSTAGE

1974 - Julia Thurnau (41), deutsche Schauspielerin ("Zwischenzeit")

1957 - Renée Soutendijk (58), niederländische Schauspielerin ("Abwärts")

1940 - Tony Sheridan, britischer Musiker, Mitbegründer der Beatmusik gest. 2013

1935 - Hisako Matsubara (80), japanische Schriftstellerin ("Blick aus Mandelaugen")

1471 - Albrecht Dürer, deutscher Maler und Zeichner, gest. 1528

TODESTAGE

2000 - Barbara Cartland, britische Schriftstellerin, geb. 1901

1686 - Otto von Guericke, deutscher Naturforscher, Erfinder und Ingenieur ("Magdeburger Halbkugeln"), geb. 1602