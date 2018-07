Tunis (AFP) Zwei Monate nach dem Anschlag auf das tunesische Nationalmuseum ist ein Verdächtiger in Italien gefasst worden. Nach Behördenangaben vom Mittwoch wurde der 22-jährige Marokkaner am Dienstagabend in der Nähe von Mailand festgenommen. Grundlage für die Festnahme sei ein von den tunesischen Behörden ausgestellter internationaler Haftbefehl gewesen.

