Rangun (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise in Südostasien hat sich Myanmar offenbar erstmals bereit erklärt, den Bootsflüchtlingen zu helfen. Nach Angaben von Staatsmedien hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Außenministeriums, Myanmar teile die Sorgen der internationalen Gemeinschaft und sei "bereit zu humanitärer Hilfe für jeden, der auf hoher See leidet". Viele der Bootsflüchtlinge vor Südostasiens Küsten gehören der Minderheit der Rohingya an und sind aus Myanmar geflohen.

