Hannover (dpa) - Die Entschärfung eines 250 Kilo schweren Bomben-Blindgängers in Hannover ist geglückt. "Es ist gut über die Bühne gegangen", sagte Feuerwehrsprecher Martin Trang am frühen Morgen nach der rund einstündigen Arbeit eines Sprengmeisters des Kampfmittelräumdienstes. 31 000 Menschen konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren - es war eine der größten Evakuierungsaktionen wegen einer Bombe nach dem Zweiten Weltkrieg. Rund vier Stunden waren die Einsatzkräfte allein mit der Evakuierung beschäftigt gewesen.

