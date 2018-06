Jerusalem (AFP) Palästinenser aus dem Westjordanland dürfen nach Angaben aus der israelischen Regierung nicht länger in israelischen Bussen zur Arbeit pendeln. Palästinenser, die in Israel arbeiten, müssten ab Mittwoch auf der Rückfahrt jeweils einen anderen Bus benutzen als die israelischen Siedler, sagte ein Mitarbeiter des israelischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Maßnahme werde drei Monate getestet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.