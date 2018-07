Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama sieht im Klimawandel eine Gefahr für die Sicherheit der USA. Das gelte unter anderem für den drohenden Anstieg des Meeresspiegels, sagte Obama am Mittwoch vor jungen Offizieren an der Akademie der Küstenwache in New London im nordöstlichen Bundesstaat Connecticut. Die US-Streitkräfte müssten sich von Alaska bis Florida darauf einstellen und sich entsprechend umstrukturieren.

