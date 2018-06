Washington (AFP) Nach der Eroberung der irakischen Stadt Ramadi durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wollen die USA die Regierungstruppen im Irak mit tausend Panzerabwehrgeschützen unterstützen. Der Einsatz von Autobomben habe bei dem Vormarsch der Extremisten eine "verheerende" Rolle gespielt, sagte ein ranghoher Vertreter des US-Außenministeriums am Mittwoch in Washington. Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi habe kürzlich bei einem Besuch in den USA um die Lieferung von Waffensystemen zur Abwehr solcher Angriffe gebeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.