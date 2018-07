Washington (AFP) Nach der Eroberung der irakischen Stadt Ramadi durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erwägen die USA, die Zusammenarbeit mit Stammeskämpfern vor Ort zu beschleunigen. Nach einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats am Dienstag in Washington sagte der Sprecher des Gremiums, Alistair Baskey, der Nachrichtenagentur AFP: "Wir prüfen, wie wir die Bodentruppen in Anbar am besten unterstützen." Dies beinhalte auch, "die Ausbildung und Ausrüstung örtlicher Stämme zu beschleunigen und die Operation zur Rückeroberung Ramadis unter irakischer Führung zu unterstützen".

