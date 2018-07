Offenbach (dpa) - Heute ist es in Richtung Norden wechselnd bis stark bewölkt und es gibt einzelne Schauer, auch ein kurzes Gewitter ist am Nachmittag im Nordosten nicht ausgeschlossen der Himmel.

Südlich der Donau halten die Dauerniederschläge an, am bayerischen Alpenrand können diese auch weiter ergiebig sein, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Dazwischen erstreckt sich ein freundlicher Streifen mit längerem Sonnenscheine von Rheinland-Pfalz bis in das nördliche Brandenburg. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad.

An der Nordsee bleibt es bei auflandigem Wind am kältesten. Direkt am Alpenrand liegen die Werte oft nur im einstelligen Bereich. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, im Süden aus Nord.