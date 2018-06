Bujumbura (AFP) In Burundis Hauptstadt Bujumbura bleibt die Lage nach dem gescheiterten Militärputsch angespannt. "Die ganze Nacht über waren Schüsse zu hören", sagte am Donnerstag ein Bewohner des Viertels Musaga, wo die Polizei am Vortag einen massiven Einsatz gegen regierungskritische Demonstranten gestartet hatte. Andere Augenzeugen berichteten, ein Demonstrant sei durch Schüsse der Polizei getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.