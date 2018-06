Berlin (AFP) Die Opposition ist mit der internationalen Krisenpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hart ins Gericht gegangen. "Wie kommen Sie darauf, dass die Staats- und Regierungschefs der G-7 Weltpolitik machen können", sagte Linken-Fraktionschef Gregor Gysi am Donnerstag im Bundestag mit Blick auf den in Bayern stattfindenden G-7-Gipfel im Juni. Die G-7 könnten auch die Vereinten Nationen nicht ersetzen. In Wirklichkeit bestimme aber ohnehin die Finanzwelt, was geschieht. "Wir haben kein Primat der Politik mehr."

