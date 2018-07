Riga (AFP) Überschattet von den Spannungen mit Russland in der Ukraine-Krise hat im lettischen Riga der Gipfel der Ostpartnerschaft der EU mit sechs ehemaligen Sowjetrepubliken begonnen."Die östliche Partnerschaft ist kein Instrument der Erweiterung der Europäischen Union, aber sie ist ein Instrument der Annäherung an die Europäische Union", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Eintreffen am Donnerstagabend. Die EU sei bereit, die Partnerländer in ihrer Verschiedenheit zu akzeptieren. Darin unterscheide sich Europa "ganz klar von Russland".

